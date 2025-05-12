Kazada baba ile 13 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Orhangazi'de Göl Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göl Yolu istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Oktay A. (49) idaresindeki 16 AZC 908 plakalı motosiklet önünde aniden yavaşlayan trafiği fark edince yavaşladı. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan Sertan U. (52) idaresindeki 16 BIS 370 plakalı motosiklet önünde yavaşlayan motosiklete çarparak savruldu.

Kazada arkadan çarpan motosiklette bulunan Sertan U. ile 14 yaşındaki oğlu A.E.U. motosikletten savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralı baba oğul ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.