Balıkesir’in Havran ilçesinde Ahilik Haftası nedeniyle Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçe protokolü, ustalar ve öğrencilerin katılımları ile program yapıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program şiirlerin okuması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile devam etti. Daha sonra hayatını mesleğine adamış ustalara plaket verildi. Ayrıca ustalık ve kalfalık belgesi almaya hak kazananlara belgeleri takdim edildi. Program düzenlenen meslek sergisi açılışı ile son buldu.