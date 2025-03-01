Havran Meslek Yüksekokulu tarafından Sosyal Meslek Projesi kapsamında 27 öğrencisi ile birlikte Müdür Dr. Öğr. Üyesi İsmail Atabay, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Bayram Alamur, Öğ. Gör. Erdem Eker, Burhaniye Belediyesi Alida Nedim Erarslan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’ni ziyaret ettiler. Havranlı konuklara eşlik eden Belediye Başkanı Vekili Tarık Erdil, "Sosyal Meslek Projesi kapsamında Havran Meslek Yüksekokulu öğrencilerini ve öğretim görevlilerini karşılayarak bilgilendiren Sağlık İşleri Müdürümüz Barış Hakan, Sağlık İşleri Birim Şeflerimizden Furkan Karabıyık, Veterinerimiz Emrah Güleç, Veteriner Sağlık Teknikerimiz İrem Bavagir’e ve canlarımıza mama getiren öğrencilerimize de teşekkürlerimi sunuyor, mesai arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" sözlerine yer erdi.

Kaynak: İHA