Uzm. Dr. Ümit Çınkır, tiroit bezinin vücudun metabolizmasını düzenleyen en önemli organlardan biri olduğunu ifade ederek, "Tiroit hormonlarının az ya da fazla çalışması birçok sistemi etkileyebilir. Sürekli yorgunluk, halsizlik, kilo değişiklikleri, çarpıntı, saç dökülmesi, kabızlık, aşırı terleme, tahammülsüzlük ve uyku düzensizlikleri gibi belirtiler tiroit hastalıklarının habercisi olabilir. Bu şikayetler ihmal edilmemeli ve mutlaka uzman değerlendirmesinden geçilmelidir" dedi.

Diyabetin ise günümüzde giderek yaygınlaşan kronik hastalıklardan biri olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Ümit Çınkır, özellikle sık idrara çıkma, aşırı susama, ağız kuruluğu, açıklanamayan kilo kaybı, sürekli açlık hissi, bulanık görme ve geç iyileşen yaraların diyabetin önemli belirtileri arasında yer aldığını söyledi.

Erken tanının önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Ümit Çınkır, "Diyabet uzun süre belirti vermeden ilerleyebilir. Düzenli sağlık kontrolleri sayesinde hastalık erken dönemde tespit edilerek uygun tedavi planlanabilir. Kontrol altına alınmayan diyabet; kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, sinir hasarı ve görme kaybı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Tiroit hastalıklarının kadınlarda daha sık görülmesine rağmen her yaş grubunda ortaya çıkabileceğini belirten Uzm. Dr. Ümit Çınkır, aile öyküsü bulunan bireylerin ve risk grubunda yer alan kişilerin düzenli endokrinoloji kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının endokrin hastalıklarının önlenmesinde önemli rol oynadığını belirten Uzm. Dr. Ümit Çınkır, dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, ideal kilonun korunması ve periyodik sağlık kontrollerinin hem diyabet hem de tiroit hastalıklarına karşı koruyucu etki sağladığını ifade etti.

Son olarak toplumda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Ümit Çınkır, "Vücudunuzun verdiği sinyalleri dikkate alın. Erken tanı sayesinde hem tiroit hastalıkları hem de diyabet başarılı şekilde yönetilebilir. Şikâyetleriniz varsa vakit kaybetmeden bir endokrinoloji uzmanına başvurmanız sağlığınız açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.