İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü su havzalarındaki kaçak yapılaşmayla mücadeleyi sürdürüyor. Tahtalı Barajı koruma alanında bulunan 16 kaçak yapının daha yıkımına başlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in en önemli içme suyu kaynaklarından Tahtalı Barajı’nda havza koruma çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor. İZSU Genel Müdürlüğü bu kapsamda, havza alanındaki kaçak yapılaşma faaliyetlerine göz yummuyor. İZSU, Tahtalı Barajı’nın kısa mesafeli koruma alanı içinde bulunan ve yapı yasağı olan alandaki kaçak yapıların yıkımı için harekete geçti. Hobi bahçesi niteliğindeki 16 kaçak yapının yıkımına başlandı. Havza alanlarındaki kaçak yapılaşmayla mücadele, su kaynaklarının kirlenmesine neden olabilecek her türlü kirletici unsurun ortadan kaldırılması bakımından büyük önem taşıyor.

Süreç nasıl işliyor Havza Yıkım Yönetmeliği çerçevesinde hareket eden İZSU Genel Müdürlüğü bünyesindeki İmar Denetim Ekibi’nin kaçak yapıları tespit etmesiyle başlayan süreç gerekli yasal adımların atılmasıyla devam ediyor.

Belli koşullarda yapılaşma izni olan orta ve uzun mesafeli koruma alanındaki yapılar, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre yapı ruhsatı alabilecek yeterlilikte olduğu takdirde yapı ruhsatı veriliyor. Yapıların yapı ruhsatı alma koşullarını sağlamadığı durumlarda ise 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında yıkılması için ilçe belediyelerine bildiriliyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, havza koruma çalışmaları kapsamında, bugüne dek 818 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.