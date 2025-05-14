KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesi’nin arsa tahsisiyle, hayırsever Mahmut Sami Özgüney tarafından yaptırılan Aynel-İsmail Özgüney Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.Konya Valisi İbrahim Akın, Meram Kaymakamı Dr.Bayram Yılmaz,Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, sağlık çalışanları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde konuşmacılar merkezin bölge halkı için taşıdığı öneme vurgu yaptılar.

ÖZGÜNEY; “DESTEĞİNİ DAİMA YANIMIZDA HİSSETTİĞİMİZ BAŞKAN KAVUŞ’A ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Törende ilk olarak söz alan hayırsever Mahmut Sami Özgüney, Alakova Mahallesi'nde hizmete giren sağlık ocağının açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, rahmetli babası İsmail Özgüney’in hatırasına, annesinin vefa ve sevgisiyle şekillenen bu hizmetin hayata geçmesinin kendileri için gurur vesilesi olduğunu belirtti. Bu merkezin sadece bir bina değil, gönüllere de şifa veren bir merkez olmasını temenni ettiğini söyleyen Özgüney, Konya’nın bir evladı olarak insanların dertlerine derman olacak her çabanın arkasında durmayı kendisine bir borç bildiğini vurguladı. Özgüney, bu ASM’nin yapım sürecinde desteklerini esirgemeyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç’a teşekkürlerini iletti.

BALKAN; “ASM, MERAM VE BU BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLDU”

Daha sonra söz alan Alakova Aile Sağlığı Merkezi’nin sorumlu hekimi Dr. Yasemin Balkan da merkezin ilçeye ve Konya’ya önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Sağlık olmadan hiçbir gelişmenin mümkün olmadığını vurgulayan Balkan, merkezin etkin kullanımı ile diğer bölgelere örnek olacağına inandığını dile getirdi. Vatandaşların merkeze büyük teveccüh göstereceğini ifade eden Balkan, kendilerine böyle modern bir ortamda çalışma imkânı sunan hayırseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

BAŞKAN KAVUŞ; “MERAM’A SAĞLIKLI, HUZURLU, MUTLU BİR GELECEK İNŞA ETME AMACINDAYIZ”

Yaptığı konuşmada “Bugün burada insan hayatının en kıymetli hazinesi olan sağlığa dair attığımız çok değerli bir adımın mutluluğunu yaşıyoruz,” diyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapılan yatırımın önemine dikkat çekti. Başkan Kavuş ayrıca, Meram Belediyesi olarak ilçede gerçekleştirilen tüm sağlık yatırımlarının bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.Hayırsever Mahmut Sami Özgüney ve ailesine teşekkür eden Kavuş, kısa süre içinde açılışı yapılacak olan ve Konya’nın en büyük sağlık yatırımlarından biri olan AksinneBeyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin de yakın zamanda hizmetlere başlayacağını belirtti. Türkiye’nin son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşadığının altını çizen Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bugün burada açılışını yaptığımız bu sağlık merkezi de, işte bu büyük vizyonun yereldeki en güzel örneklerinden biridir. Meram’da hayata geçen her sağlık yatırımında belediyemizin bir izi, bir imzası, bir emeği var. Çünkü biz Meram’da sadece yollar, parklar, binalar değil; sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gelecek inşa etmeyi kendimize hedef olarak belirledik.”

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ KOÇ; “KONYA, SAĞLIK YATIRIMLARIYLA DA TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU”

Konya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Koç da Konya ve Meram’daki sağlık yatırımlarına yeni bir halka daha eklendiğini belirterek, ‘Konya Modeli Sağlık Hizmeti’ anlayışı ve modelinin diğer şehirler için de örnek gösterildiğini söyledi. Son bir ayda üç aile sağlığı merkezi protokolü imzalandığını hatırlatan Koç, hem hayırseverlere hem de belediyelere katkılarından dolayı teşekkür etti. AlakovaASM’nin, ihtiyacı olan bir mahallede hayata geçirilmesinin anlamlı olduğunu belirten Koç, Konya’nın hem hastaneleri hem de birinci basamak sağlık hizmetleriyle Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceğini ifade ederek, “Hemşehrilerimiz için böylesi özel tüm yatırımlarda yanımızda olan Meram Belediyesine ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.