Kapaklı’nın Yunus Emre Mahallesi bir sitede meydana gelen kan dondurucu olayda, 22 yaşındaki Hazat Şahin ile babası N.Ş. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Tartışmanın ardından motosikletle aynı adrese geri dönen Hazat Şahin, babasının bulunduğu daireye silahla ateş açtı. Bunun üzerine baba N.Ş., evde bulunan pompalı tüfekle balkonundan oğluna ateş etti.

Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Hazat Şahin ağır yaralı olarak Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Oğlunun ölümüne neden olan baba N.Ş., olaydan hemen sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Ş., adliyeye sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.