İki takımın taraftarları arasında başlayan sözlü atışmalar kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede bazı taraftarlar çeşitli yerlerinden yaralanırken, olay anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.

Gaziantep Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak olan final mücadelesi öncesi yaşanan bu olaylar, büyük bir heyecanla beklenen maça gölge düşürdü. Finalin hakemliğini Cihan Aydın üstlenirken, yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakem olarak Ozan Ergün görev alacak. VAR sisteminde ise Polonya Futbol Federasyonu’ndan Tomasz Kwiatkowski, AVAR’da Onur Özütoprak yer alacak.

Gerginliğin büyümesiyle birlikte bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Emniyet güçlerinin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga kontrol altına alınarak sona erdirildi. Olayların ardından güvenlik önlemleri artırılırken, yaralanan taraftarlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Gaziantep’te oynanacak 63. Türkiye Kupası finali öncesi yaşanan bu gelişmeler, futbolun birleştirici ruhuna gölge düşürdü.