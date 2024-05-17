Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Ercan Kubaş Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Hayatın Gerçekleri” isimli oyuna ilgi yoğun oldu.

Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Müzik Derneği’nin katkılarıyla sahnelenen oyunda; “Bizi düşünmüyorsanız, engelli kim?” diye soruldu.

Yönetmenliğini bedensel engelli Ercan Kubaş’ın üstlendiği oyunda; Aysun Kubaş, İpek Anaz, Cemal Uğral, Sermin Akyüz Erim, Yağmur Kubaş, Mustafa Erbaş, Emel Sönmez ve Vildan Bahtlı rol aldı.

Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde sergilenen oyun sonunda, sahnedeki oyuncular izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Oyunla ilgili Ayvalık Belediyesi Başkan Vekili Dilek Saraçoğlu yaptığı açıklamada, “Biz her zaman engellilerimizin yanındayız. Engelli tiyatrocu kardeşlerimiz Ercan ve Aysun Kubaş önderliğinde Ayvalık Müzik Derneği’nin de desteklediği tiyatro oyununu engelliler haftasında sahnelemekten sonsuz gurur duyarız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugün engelli tiyatrocularımız ve onlara destek verip, sahneye çıkarak rol alan Ayvalık Müzik Derneği üyeleri; ‘Bizi düşünmüyorsanız engelli kim?’ diye sordukları sorunun üst cümleyi oluşturduğu mizah içerikli tiyatro oyunuyla hem farkındalık oluşturdular, hem de engel tanımadan sanatın başrolünde yerlerini aldılar. Ben bu güzel gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Mesut Ergin olmak üzere Ayvalık Müzik Derneği ile izleyenlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.