23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın (Pazar) saat 15.00’da sahamızda ağırlayacağımız Sivas Belediyespor maçında çocukların bilet ücreti İnegölspor yönetim kurulu tarafından karşılanacak.

İnegölspor Yönetim Kurulu Üyesi Cavit Ünalan, tüm çocukları aileleriyle birlikte maça beklediklerini ifade ederek, “İnşallah Pazar günü sahamızda ağırlayacağımız Sivas Belediyespor maçında çifte bayram coşkusu yaşarız. Bu manada yönetim kurulu olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukların bilet ücretini kendi cebimizden karşılama kararı aldık. Buradan taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Çocuklarımızı alıp maça getirsinler.”dedi.