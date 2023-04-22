Olay akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Yenice mahallesi Doktor Halilbey Caddesi üzerinde bir evde bulunan meydana geldi. Evde tek başına yaşayan 63 yaşındaki Şükriye B.'den haber alamayan yakınları evine gitti. Bir süre kapıyı çalan yakınları kapı açılmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile 112 ekipleri yaşlı kadına evde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, ilk incelemenin ardından şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Şahsın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başladı.