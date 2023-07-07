Meliha-Emre Büyüksoy çiftinin doğuştan fiziksel engelli oğulları Yağız'a akülü sandalye konusunda hayırseverlerden destek bekliyorlar.

10 yaşındaki Yağız, doğuştan fiziksel engeli yüzünden yatağa mahkum kaldı. Yağız'ın hayata bağlanması için hayırsevelerin desteği şart. Ailenin alım gücünün olmaması nedeniyle Yağız, alınacak akülü sandalye ile hayata yeniden tutunacak.

İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Peynirci, Yağız'ın hayata bağlanabilmesi için hayırsevlere çağrıda bulundu.

Yardım için GSM: 05314253199