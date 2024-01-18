Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, tedavi hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi ve yoğunluğun en aza indirilmesi amacıyla tüm randevu işlemlerini online platformlara taşıdı.

BUÜ Veteriner Fakültesi, hayvan sağlığına ve hizmet kalitesine verdiği önemi her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Güney Marmara başta olmak üzere farklı illerden getirilen hayvan dostlara profesyonel akademik tedavi hizmeti sunan Hayvan Hastanesi’nde yeni bir uygulama hizmete sokuldu. Kurulduğu günden bu yana telefon ile randevu hizmetlerini yürüten hastanede hizmetin kalitesini artırmak ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla “online” (çevrimiçi) randevu” sistemine geçiş yapıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sevim Kasap, online randevu sistemi ile hem hayvan sahipleri hem de hastane personeli için daha pratik ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı amaçladıklarını vurguladı. Sistem aracılığı ile hastane bünyesinde bulunan 3 klinik anabilim dalı olan Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, İç Hastalıkları Anabilim Dallarından randevu oluşturmanın mümkün hale getirildiğini söyleyen Doç. Dr. Sevim Kasap; “Hastanemize gelen hayvan dostlarımızın laboratuvar sonuçlarına sistem üzerinden ulaşılabilmesi de sistemin avantajları arasında yer almaktadır. Sistem ile hayvan sahiplerine daha etkili ve hızlı bir hizmet sunulması, hastane süreçlerinin daha düzenli ve planlı hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Artık hasta sahipleri, kendi konforlarında çevrimiçi platform üzerinden randevu alabilecek ve muayene süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetebilecekler. Ayrıca, bekleme süreleri minimize edilecek, hastane içindeki yoğunluğun daha dengeli bir şekilde dağılmasına katkı sağlanacaktır Hasta sahipleri https://uludag.edu.tr/veteriner , https://uludag.edu.tr/hayvanhastanesi , https://www.instagram.com/buuveterinerfakultesi/ adreslerinden randevu alabilecek” açıklamasında bulundu.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik de fakülte yönetimi olarak hayvanların sağlığını ön planda tutarak ve teknolojik yenilikleri kullanarak hizmet kalitesini artırmayı sürdüreceklerini aktardı. Dekan Şenlik, bu yenilik ile fakültenin hayvan sağlığı alanındaki liderliğini pekiştirmeye yönelik önemli bir adım atmış olduklarının altını çizdi.