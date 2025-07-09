Hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaştığı, hissedilen sıcaklığın ise 45 dereceyi bulduğu günlerde hayvanların sağlığını korumak için çeşitli önlemler alınıyor. Çalışanlar, hayvanların aşırı sıcaktan etkilenmemesi adına buzlu meyve ve sebze karışımları hazırlayarak serinletme yöntemine başvuruyor. Bu özel kokteyller özellikle maymunlar arasında büyük ilgi görüyor, hayvanlar serinlik ararken hazırlanan yiyecekleri paylaşmakta adeta yarışıyor.

İnek, eşek, deve ve at gibi hayvanlar ise hortumlarla sulanarak serinletiliyor. Bu yöntemin dışında bazı hayvanlar kendiliğinden gölge alanlara yöneliyor ve günün büyük kısmını buralarda geçiriyor. Beyaz gergedanlar ise çamurlu su birikintilerine girerek vücut ısılarını düşürmeye çalışıyor. Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek hem insanlar hem de hayvanlar için dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.