Bursa Teknik Üniversitesi bilim insanları, şehirlerin en büyük çevre sorunlarından biri olan katı atıkların toplanması, işlenmesi ve bertarafı için yeni bir çalışmayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında; atık yönetiminde hem çevreye en az zarar veren hem de en ekonomik yöntemi tespit edecek özel bir matematiksel model geliştirilerek, yerel yöntemlere yeni seçenekler sunulacak.

"Kentsel Katı Atık Yönetiminin Uzun Dönemli Planlanması İçin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Tabanlı Bir Çevresel Etki Optimizasyonu Modelinin Geliştirilmesi" isimli proje 1001 desteği de almaya hak kazandı. Projenin yürütücülüğünü, Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Kemal Korucu üstleniyor. 24 ay sürecek projede, Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Küçükoğlu ve Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Tuba Arıdil Ayten araştırmacı olarak görev alıyor. Şehirlerde toplanan atıkların işlenmesi ve bertarafını, ekonomik ve doğa dostu yöntemlerle çözecek olan proje kapsamında geliştirilecek model, şehirlerdeki çöp toplama, taşıma, işleme ve bertaraf süreçleri için tüm ihtimalleri aynı anda değerlendirerek, en uygun yöntemi ortaya koyacak. Böylece belediyeler, en az maliyetli ve çevreye en az zararlı atık yönetimi seçeneğini kolaylıkla görebilecek.

Mevcut modeller yetersiz kalıyor

Günümüzde kullanılan katı atık yönetim modellerinin sadece sınırlı sayıda seçenek üzerinde çalıştığını vurgulayan Prof. Dr. Mahmut Kemal Korucu, "Bu da çoğu zaman en doğru kararı vermeyi imkânsız hale getiriyor. Yeni geliştirilecek model ise binlerce ihtimali aynı anda ele alabilecek ve karar vericilere çok daha geniş ve sağlıklı bir değerlendirme alanı sunacak. Katı atıkların yönetimi sadece teknik bir süreç değil; aynı zamanda çok yönlü bir karar verme problemidir. Biz bu projeyle, karar aşamasında bile büyük ekonomik ve çevresel kayıpların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Geliştireceğimiz model, yerel yönetimlere büyük kolaylık sağlayacak" dedi.

"Daha temiz, daha ekonomik şehirler"

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Korucu, "Büyükşehirlerde ortaya çıkan devasa çöp problemlerini çözebilecek kapasitede bir yazılım ve model yapısı oluşturacağız. Böylece hem yerel yönetimlerin doğru kararlar alması kolaylaşacak, hem de uzun vadede doğaya verilen zararlar ve kamu bütçesindeki kayıplar minimuma indirilecek" diye konuştu.

Projenin en önemli farkının, "Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi" yaklaşımının temel alınması olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Korucu, "Bu yaklaşım sayesinde, bir atık toplama veya bertaraf sürecinin çevreye olan etkisi sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek hesaplanacak" ifadelerini kullandı.