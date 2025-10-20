Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2025-2026 URAP Türkiye Sıralaması listesinde tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında 6 basamak, genel sıralamada ise 10 basamak birden yükseldi. URAP, Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre, Clarivate Analytics/InCites uluslararası kaynakları ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yayınladığı verileri kullanarak sıralıyor. SUBÜ, tıp fakültesi bulunmayan üniversiteler arasında 29’uncu sırada, genel sıralamada ise 101’inci sırada yer alıyor. Sıralamanın ortaya çıkmasında fakülte ve bölüm sayısı ile akademisyen sayısı da etkili oluyor. URAP araştırmasına ilişkin bir değerlendirmede bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Kuruluşumuzun ardından URAP Araştırma Laboratuvarı’nın yaptığı sıralamada ilk listeye girdiğimizde 147’inci sırada yer almıştık. Yükselişimizi arttırarak sürdürmemiz ve toplamda 46 basamak yükselmemiz çalışmalarımızın meyvelerini aldığımızı gösteriyor. Biz uygulama ağırlıklı ve +1 Eğitim Modeli’nin kurucusu olmamız nedeniyle beceriye önem veren bir üniversiteyiz. URAP Araştırma Laboratuvarı esasında üniversitemizin konseptine uygun kriterler üzerinden sıralamayı oluşturmuyor. Biz uygulama becerisine ve proje kültürüne sahip öğrenciler yetiştirmek, iş dünyası ile güçlü bağlar geliştirmek ve iş dünyasının sorunlarına çözüm üreten akademik çalışmalar yapmak için gayret ediyoruz. Bu hedefler kapsamında da Türkiye’nin lider üniversitelerinden birisiyiz" dedi.

Kaynak: İHA