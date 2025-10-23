Müslümanların hac mevsimi dışında Umre programlarıyla Kabe'yi ziyaret ettiği organizasyonlar son zamanlarda turistik programlara dönüştü. Dünyaya son gönderilen peygamber Hz. Muhammet'in(S.A.V) "Umre günahları yok eder" hadisi şerifinden sonra yüzlerce yıldır yılın her ayında kutsal toprakları ziyaret eden Müslümanlar, İslam'ın doğuşuna şahitlik eden Mekke ve Medine'de bol bol ibadet ve dua ediyorlar. Hac ziyaretini yapacak kişileri kurayla belirliyor. Bu nedenle başvuranların yıllarca sıra beklemesi gerekiyor. Ancak Umre ziyaretleri için kura gerekmediğinden yılın her ayı dileyenler kutsal toprakların yolunu tutabiliyor.

Organizasyonları pahalı bulan vatandaşlar kutsal topraklara kendi imkanları ile de gidebiliyor. Ancak ülkemizde yaygın olan rehber öncülüğünde turizm firmalarıyla yapılan ziyaretler.

Birkaç yıl öncesine kadar Suudi Arabistan'a yapılan organizasyonlarda sadece dini mabet ziyaretleri yapılıyordu. Ancak son yıllarda bazı turizm şirketleri konseptin dışına çıkarak ibadetin yanına turistik gezileri ve aktiviteleri de eklemeye başladı.

Issız, bucaksız çöllerde ATV ve deve turları ise, yeni nesil Umre konseptine dahil edilen hizmetler arasında yer alıyor. Umre turlarına özellikle İnegöl ve Yenişehirliler büyük ilgi gösteriyor. Konsept değişiklikleri bazı muhafazakar isimlerin eleştirilerine neden olsa da, bu durumu destekleyenlerde var. Kimileri daha önce muhafazakar ailelerin gittiği Hac ve Umre ziyaretlerine artık sol kesiminde büyük önem vermeye başladığını söyleyerek, kutsal topraklara yapılan ziyaretlerde hizmet çeşitliliğin artmasının faydalı ve etkili olduğu düşünülüyor.