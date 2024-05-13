Özel Hayat Hastanesi hemşireleri, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası çerçevesinde düzenlenen programda bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını yapan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, sağlık sektörünün temel taşlarından biri olan hemşirelerin, Hemşireler Haftasını kutladı. Hayat Hastanesi’nin yarım asıra yakın başarısının temelinde hastane personeline hak ettiği değeri vererek ilerlemek olduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, “Biz, her yıl bünyesine yeni ekip arkadaşları katarak büyüyen bir Hayat Ailesiyiz. Birlikte mutlu olmanın ve paylaşmanın güzelliğine, önemime her zaman inandık” dedi.

Benimsemiş oldukları prensipler doğrultusunda Özel Hayat Hastanesi olarak her zaman ‘Önce Sağlık’ ilkesini düstur edinerek kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam edeceklerini vurgulayan Uzm. Dr. Ahmet Özkul, “Sadece hemşirelerimiz değil, diğer birimlerdeki arkadaşlarımızla da bu programda bir aradayız. Ekibimizle birlikte başarıları yakalamanın mutluluğu içindeyiz.Tüm ekibimize teşekkür ederekanlamlı haftalarını kutluyorum” dedi.

Özel Hayat HastanesiBaşhekim Dr. Fatih Özkul da yaptığı konuşmada, “Özel Hayat Hastanesi olarak imza attığımızher başarılı işimizde beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımızın katkısı var. Bir başhekim olarak kendimi şanslıhissediyorum.Sunduğumuz hizmetin ana belirleyici unsurlardan en önemlisi hemşirelik ve diğer bölümlerde özverili arkadaşlarımızın işlerini en iyi şekilde yapmaları var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hemşireler haftanızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Özel Hayat Hastanesi Genel Koordinatörü Betül Kabalar ise hemşirelik mesleğinin önemine değinerek, “Hemşirelik, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan sevgisiyle, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran çok yönlü bir meslektir. Aynı bakış açısı ile ‘Herkes İçin Sağlık’ ilkesini benimseyerek, topluma sağlık hizmeti sunmada etkin rol almaya hep birlikte devam edeceğiz” şeklinde görüşlerini belirtti.

Ekip olarak çok daha iyisini ve hep bir adım ötesini hedeflediklerini belirten Başhekim Yardımcısı Dr. Erol Comart da programa katılan personelin hemşireler haftasını kutladı. Konuşmalar sonunda özverili çalışmalar için hemşirelere teşekkür edilirken, günün anısına kutlama pastası kesildi.