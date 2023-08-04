Sakarya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda yaşanan doğal afet sonrası su sıkıntısı çeken Hendek ilçesinin bazı mahallelerinin sorununu hızla hayata geçirdiği sondaj çalışmalarıyla çözüme kavuşturuyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek ilçesinin bazı noktalarında yaşanan su sorununu hızla çözüme kavuşturuyor.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketi sonrasında içme suyu sorunu çeken Aşağıçalıca, Hallaç, Çobanyatak, Uzunçarşı, Yeşilyurt, Yukarıçalıca, Hacıkışla, Kocaahmetleri, Sivritepe, Kurtköy, Şeyhler, Yağbasan, Sofular, Akarca, Sukenarı, Karatoprak, Paşaköy ve Tuzak mahallelerinin kesintisiz suyla buluşması için bölgede iki adet yeni içme suyu kaynağı keşfedildi.

Yeşilyurt bölgesinde hayata geçirilen iki adet sondajdan çıkan su, laboratuvar incelemelerinin tamamlanması sonrasında yeni içme suyu hatları ile vatandaşların musluklarına iletilecek.

Çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yukarıçalıca Mahalle Muhtarı Kadir Yağlı, “ Geçtiğimiz aylarda bölgemizde yoğun bir sel olayı yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin yoğun uğraşları sonucunda çok şükür herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Selden dolayı oluşan su problemlerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşması için SASKİ gece gündüz çalışmalarını sürdürdü. Çok kısa sürede iki adet su kaynağı buldu. Özverili çalışmalarından ötürü tüm ekiplere mahalle sakinleri ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.

HENDEK İLÇESİNE İKİ YENİ SU KAYNAĞI

Karatoprak Mahalle Muhtarı Turgut İzci ise, “ Bugün sondaj çalışmaları neticesinde çıkartılan suyun mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi doğal afetin oluşturduğu tahribatı hızla çözüme kavuşturmak için aralıksız şekilde çalıştı. Bugün ise çalışmaların neticesi olan yeni içme suyu kaynağımızı inceledik. Laboratuvar sonuçlarının ardından bölgemize iki adet yeni içme suyu kaynağı kazandırılacak. İnanıyoruz ki uzun yıllar boyunca içme suyu sorunu yaşamayacağız” ifadelerinde bulundu.