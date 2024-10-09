Sakarya Hendek'te geçtiğimiz Eylül ayında makarna fabrikasında yaşanan patlamada ağır yaralanan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yeğeni Güven Albayrak yaşam mücadelesine yenik düştü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Sakarya Hendek'te 15 Eylül'de Oba Makarna Fabrikası'nda patlama yaşanmış ve patlamada 28 kişi yaralanmıştı.

Olayda ağır yaralı olan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yeğeni Güven Albayrak, o günden bu yana yaşam mücadelesi veriyordu.

Albayrak'ın tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği haberi geldi.

Aldıkları kötü haber karşısında CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan da sosyal medya hesabından Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'a taziye dileklerini iletti.

Özcan paylaşımında, "Akçakoca Belediye Başkanımız Fikret Albayrak'ın yeğeni Güven Albayrak'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.