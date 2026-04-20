Sosyal medya, dehşet verici bir şiddet olayına tanıklık etti.

TikTok’ta “Karagül” adıyla bilinen Merve Ceran, sokakta tartıştığı bir kadına bıçakla saldırdı.

Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ceran, yere düşürdüğü kadına çevredekilerin çığlıkları arasında art arda bıçak darbeleri indirdi. O anlarda canlı yayını sonlandırmayan fenomen, saldırıyı anbean takipçilerine izletince olay büyük tepki topladı.

Görgü tanıklarının "yapma" çığlıklarına ve durdurma çabalarına rağmen saldırgan tavrını sürdüren şahıs, olayın ardından sergilediği soğukkanlılıkla yok artık dedirtti.

Kendini savundu

Ellerindeki kan izlerine rağmen yayını sürdürdüğü görülen Ceran, kamera karşısında kendini savunarak adeta meydan okuyan ifadeler kullandı. Polis aracından açtığı canlı yayında rahatsız edildiğini öne süren saldırgan, “Düzgün yayın yapıyorum, arkamdan gelip küfür ediyorlar. Artık yeter, hadi şimdi beni haber yapın” sözleriyle tepki çekti ve eylemini bir güç gösterisine dönüştürmeye çalıştı.

Çocukları koruma altına alındı

“Karagül” hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme kapsamında üç çocuğunun devlet korumasına alındığı öğrenildi. Ayrıca fenomenin sosyal medya hesaplarına yönelik erişim kısıtlamaları getirildi, Instagram hesabına Türkiye’den erişim engellenirken, TikTok paylaşımlarının da denetim altına alındığı belirtildi.