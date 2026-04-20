Türkiye’nin büyük holdinglerinden Sabancı Holding, yapı malzemeleri alanındaki yatırımlarında önemli bir değişime hazırlanıyor. Şirket, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki paylarının devrine ilişkin kritik bir süreci başlattı. Yapılan açıklamada, Almanya merkezli Heidelberg Materials AG’nin, mevcut ortaklık anlaşması kapsamında sahip olduğu ön alım hakkını devreye sokarak Sabancı Holding’in Akçansa’daki hisselerini satın alma kararı aldığı bildirildi.

Heidelberg Materials devreye giriyor

Bu adım, 28 Ocak 2026 tarihinde Sabancı Holding’e iletilen bağlayıcı teklifin ardından gündeme geldi. Şirket için belirlenen toplam değer 1,1 milyar dolar seviyesinde olurken, Akçansa’nın diğer ana ortağı Heidelberg Materials, 17 Nisan 2026’da yaptığı resmi bildirimle teklifi değerlendirmeye aldığını ve ön alım hakkını kullanacağını açıkladı.

Gerçekleşecek satışla birlikte Sabancı Holding’in Akçansa’daki 76 milyon TL’nin üzerindeki nominal değere sahip, yüzde 39,72 oranındaki hisseleri Heidelberg Materials’a devredilecek. Nihai satış bedeli ise hisse oranına göre yapılacak hesaplamalar ile borç ve nakit düzeltmeleri sonrasında netleşecek.

Devir işleminin tamamlanmasının ardından Akçansa’da yeni bir ortaklık yapısı oluşacak. Heidelberg Materials’ın şirketteki payı ve oy hakkı yüzde 79,44 seviyesine ulaşacak. Sürecin tamamlanabilmesi için ise Rekabet Kurumu ve ilgili düzenleyici kurumların onayı bekleniyor.

Heidelberg Materials yetkilileri, devir işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı’na tam uygunluk içinde sürdürüleceğini vurgularken, tüm gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Taraflar ise yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından satışın tamamlanmasını bekliyor.

Bu satışla birlikte, Sabancı Holding’in yıllardır önemli bir iştiraki olan Akçansa’daki ortaklık yolculuğu sona erecek.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“28.01.2026 tarihli özel durum açıklamamızda, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de (“Akçansa”) sahip olduğumuz 76.035.136,43 TL nominal değerli ve Akçansa sermayesinin %39,72’sini temsil eden payların satışına yönelik olarak, ilişkisiz üçüncü bir taraftan borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere toplam 1.100.000.000 ABD Doları şirket değeri üzerinden bağlayıcı teklif alındığı; söz konusu teklifin Şirketimizin tabi olduğu sözleşmesel yükümlülükler ve yasal gereklilikler dikkate alınarak değerlendirileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Akçansa’nın diğer ana ortağı Heidelberg Materials AG ile Şirketimiz arasındaki mevcut sözleşmesel yükümlülükler uyarınca; taraflardan birinin sahip olduğu payları üçüncü bir kişiye devretmek istemesi halinde diğer tarafın devredilecek paylara ilişkin ön alım hakkı bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Heidelberg Materials AG, borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere, toplam 1.100.000.000 ABD Doları Şirket değeri üzerinden alınan söz konusu bağlayıcı teklifi esas alarak ön alım hakkını kullandığını 17.04.2026 tarihinde Şirketimize bildirmiştir.

Pay devir bedeli, Sabancı Holding’in %39,72 oranındaki paylarına karşılık gelen tutar olacaktır. Devir işlemleri, Rekabet Kurumu onayı ve diğer yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır. Pay devir işleminin tamamlanmasının ardından Şirketimizin Akçansa’da herhangi bir hissesi kalmayacaktır.”