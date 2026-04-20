TFF Nesine 2. Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüldüğü müsabaka, Nilüfer Belediyesi’nin organizasyonuyla Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’na taşındı. “Omuz Omuza Zafer Yolu” sloganıyla düzenlenen etkinlikte 7’den 70’e yüzlerce yeşil beyazlı takımın sevdalısı tarihi ana tanıklık etti.





​Somaspor ile oynanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Bursasporlu taraftarlar, meydanı adeta bir stadyum atmosferine çevirdi. Maç boyunca heyecanın düşmediği alanda, atılan her gol sonrası coşku tavan yaptı.

Bitiş düdüğünün ardından bayram yerine dönen meydanda, bayraklar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevinci yaşandı.



​NİLÜFER YEŞİL BEYAZA BÜRÜNDÜ

Şampiyonluk maçı öncesinde Nilüfer’in dört bir yanı yeşil beyaz bayraklarla donatıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in Halk Evi’ne ilk bayrağı asmasıyla başlayan süreçte; dış birimler ve ilçedeki birçok mahalleye asılan dev bayraklar, şampiyonluk heyecanını kentin her noktasına taşıdı.