Bursa’ya dair çok sayıda kıymetli esere imza atan merhum gazeteci-yazar Yılmaz Akkılıç onuruna gerçekleştirilen ödül süreci bu yıl da büyük bir ilgiyle tamamlandı. Prof. Dr. Feza Karaer başkanlığındaki seçici kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, doktora kategorisinde Elif Acar Bilgin’in “Kırsal Mirasın Kültürel Peyzaj Yaklaşımı ile Korunması İçin Bir Model Önerisi: İznik Gölü Havzası Örneği” başlıklı tezi ödüle değer bulundu. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde öğretim yapan Bilgin, 2017 yılında da yüksek lisans teziyle aynı ödülü kazanarak önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Yüksek lisans kategorisinde ise Egemen Deniz, “Bursa Surları” üzerine hazırladığı teziyle başarı ödülünün sahibi oldu. Kurul, akademik alandaki diğer bir önemli çalışma olan Ceyda Şahin’in Bursa’nın su mirasını ve geleneksel konutlardaki yansımalarını inceleyen doktora tezini de Jüri Özel Ödülü ile taçlandırdı. Akademi dışı alanda ise Bursa üzerine yazma konusundaki istikrarı ve son olarak “Bursa ve İlçelerinde Çekilen Filmler” çalışmasıyla başvuran Ekrem Hayri Peker’e, üretim çabası dikkate alınarak teşvik ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

Bursa’yı temel alan akademik ve sivil çalışmaların özendirilmesini amaçlayan yarışmada, başarı ödülü alan yazarlara para ödülü sunulurken, dereceye giren yapıtlar Nilüfer Belediyesi Akkılıç Kütüphanesi tarafından kitaplaştırılacak. Basılan bu eserler, 28 Nisan Salı gününde düzenlenecek ödül töreninde ilk kez okuyucularla buluşacak.

Prof. Dr. Feza Karaer başkanlığındaki seçici kurulda bu yıl Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Prof. Dr. Alpaslan Türkkan, Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Doç. Dr. Elifhan Köse Çal, eğitimci Hande Borçbakan ve gazeteci Hacı Tonak yer aldı.