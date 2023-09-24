Dört temsilcimizin mücadele ettiği Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda ikinci tur ilk maçları oynandı.ANKARA (İGFA) - Geçen sezon bu kupayı müzesine götüren temsilcimiz Konyaaltı Belediyesi ikinci tur ilk maçında Bosna Hersek'ten RK Hadzici takımı ile deplasmanda karşılaştı.

K.S.I.R.C. Hadzici Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 14-8 önde kapatan Konyaaltı Belediyesi maçı da 39-19'luk skor ile kazandı. Karşılaşmanın rövanşı ise 30 Eylül tarihinde Antalya Akdeniz Üniversitesi Salonu'nda oynanacak.

Temsilcimiz Armada Praxis Yalıkavakspor ilk maçında Portekiz’in Ada De Sao Pedro Do Sul takımını ağırladı. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını temsilcimiz 14-13 önde kapatmasına rağmen müsabakayı 23-27 mağlubiyetle noktaladı. Karşılaşmanın rövanşı da bugün yine Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda saat 17.00'de başlayacak.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki diğer temsilcimiz Yenimahalle Spor Kulübü ise ikinci tur ilk maçında Hollanda’dan Veneco Velo'yu ağırladı. Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sport Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 15-14 önde kapatan Yenimahalle Spor Kulübü, maçı 29-25'lik skorla kazandı. Rövanş maçı ise Hollanda’da Wateringen Veneco Velo Salonu'nda 30 Eylül Cumartesi günü TSİ 20.00’de başlayacak.

İlk kez Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcimiz Görele Belediyesi Spor Kulübü ise Giresun'da rakibi Hırvatistan’ın ZRK Dugo Selo’ 55 kulübünü ağırladı. 13 Şubat Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 17-9 önde kapatan Görele Belediyesi maçı da 28-27 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı ise 30 Eylül'de Hırvatistan’ın Dugo Selo kenti Sportska Dvorana Dugo Selo Salonu'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak.