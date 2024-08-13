Hepsiburada, yaz sezonunun sonuna yaklaşırken müşterilerine özel imkanlar sunan ‘Büyük Sezon Sonu İndirimleri’ kampanyasını başlattığını duyurdu.

E-ticaret platformu Hepsiburada, yaz sezonunun sonuna yaklaşırken müşterilerine özel imkanlar sunan ‘Büyük Sezon Sonu İndirimleri’ kampanyasını başlattı. Teknoloji, mobil, moda, kozmetik, küçük ev aletleri, ev-yaşam ürünleri ve süpermarket ürünlerinin yer aldığı, 19 Ağustos tarihine kadar sürecek kampanyada, seçili ürünlerde en iyi taksitli fiyat garantisi, yarın kapında ve kapında kolay iade gibi imkanların sunulduğu açıklandı.

Modaseverlere özel kampanyalar

Yapılan açıklamaya göre, giyim ve aksesuar kategorisinde, ürünler yüzde 15 indirim fırsatı sunulurken, bazı markaların ürünlerinde tüm indirimlere ek olarak yüzde 70’e varan indirim uygulanıyor. Markalı bazı güneş gözlüklerinde sepette yüzde 55’e varan indirimler mevcut. Ayakkabı ve çanta kategorisinde seçili markaların ürünlerinde özel indirimler yer alıyor. Outdoor ürünlerinde ise kamp masa ve sandalyelerinde sepette yüzde 20’e varan indirim fırsatı bulunurken, Bestway ve Jilong şişme havuzlarında da özel kampanyalar müşterilere sunuluyor.

Teknolojiseverlere uygun indirimler

Teknoloji ürünlerinde popüler telefon modellerinde cazip indirimler bulunuyor. Bunun yanı sıra, giyilebilir teknoloji ürünlerinde de avantajlı fırsatlar sunuluyor. Ayrıca, bazı tablet markalarında çeşitli indirimler ve ek avantajlar mevcut. Bilgisayar kategorisinde ise bilinen markaların laptoplarında ve oyuncu monitörlerinde önemli indirimler yer alıyor.

Seçili markaların mutfak ürünlerinde, ev tekstilinde ve beyaz eşyada sepette indirimlerin yapıldığı belirtildi.