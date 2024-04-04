E-ticaret platformu Hepsiburada, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde, hayvan haklarının öncü derneklerinden Haçiko, Kurtaran Ev ve Mutlu Patiler derneklerine sokak hayvanları için tıbbi malzeme ve mama desteği sağlıyor.

Başlattığı iyilik hareketi ile yüzlerce sokak hayvanının beslenmesini sağlayacak mama ve tedavilerinde kullanılmak üzere tıbbi malzemeyi Haçiko, Kurtaran Ev ve Mutlu Patiler derneklerine bağışlayan Hepsiburada, Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında müşterilerinin de desteğini alarak daha çok sahipsiz kedi ve köpeğin temel gıda ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, sağlamış olduğu desteğin yanı sıra platformunda yer alan dijital destek kartlarını da müşterilerinin kullanımına sunan e-ticaret platformu, dijital destek kartları sayesinde hayvanseverlerin Haçiko ve Kurtaran Ev derneklerine destek olabilmesine imkan sağlıyor. E-ticaret platformu üzerinden satın alınabilen Haçiko için hazırlanan dijital destek kartları ile ülke çapında sokak hayvanlarına mama desteği sağlanabilirken, Kurtaran Ev için hazırlanan dijital destek kartlarını satın alanlar, afet bölgelerinden kurtarılarak Kurtaran Ev Çiftliğine gelen canlar için gerekli olan mama ihtiyacı ve tedavilere destek olabilecek.

Hazırlanan dijital destek kartı sayfasına, hepsiburada.com/kampanyalar/dunya-sokak-hayvanlari-gunu-dijital-destek-kartlari adresinden ulaşıldığı belirtildi. Toplumsal faydayı işinin bir parçası olarak gören e-ticaret markası Hepsiburada’nın, “Hepsi daha yaşanabilir bir dünya için!” diyerek toplumsal fayda çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.