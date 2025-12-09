Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Aysel Yıldız Boyraz ve Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Dursun Muhammet Özdemir, obezitenin yalnızca kilo fazlalığı değil, çocukların bugünü ve geleceğini tehdit eden ciddi bir sağlık sorunu olduğuna vurgu yaptı.

"Hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme riski artırıyor"

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Aysel Yıldız Boyraz, obezitenin Dünya Sağlık Örgütü tarafından, kişinin fiziksel ve psikolojik sağlığını ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyecek düzeyde vücut yağ dokusunun artması olarak tanımlandığını belirterek, "Hareketsiz yaşamın yaygınlaşması ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının artmasıyla birlikte obezite sıklığı her geçen gün yükseliyor. Genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam tarzı, azalmış fiziksel aktivite, düzensiz uyku, psiko-sosyal etkenler ve bazı ilaçlar obeziteye zemin hazırlayan başlıca nedenler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Obeziteye eşlik eden hastalıklara dikkat"

Obeziteye eşlik eden sağlık sorunlarına da dikkat çeken Boyraz, çocuklarda hipertansiyon, diyabet, metabolik sendrom, uyku bozuklukları, uyku apnesi, polikistik over sendromu, erken veya hızlı ilerleyen ergenlik, ağız ve diş problemleri, mide reflüsü gibi pek çok komplikasyonun görülebildiğini vurguladı. Erişkin dönemde gelişen obezitenin çok daha ağır ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açabildiğini ifade eden Boyraz bu nedenle çocukluk çağında erken müdahale ve önleyici yaklaşımın önemini vurguladı.

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Dursun Muhammet Özdemir ise Türkiye’de tablonun endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, "Türkiye’de artık her üç çocuktan biri obez ya da fazla kilolu. Bu durum yalnızca dış görünüşle ilgili bir mesele değil. Kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve hipertansiyon gibi pek çok kronik hastalığın temeli çocukluk döneminde atılıyor" dedi.

"Kalp hastalıklarının temeli çocukluk çağında atılıyor"

Çok sayıda obez çocuk hasta muayene ettiklerini ifade eden Özdemir, "Obez çocuklarda kalp çevresinde yağlanma, erken yaşta tansiyon yüksekliği ve damar sertliğine rastlayabiliyoruz. Yetişkinlerde gördüğümüz pek çok kalp hastalığının tohumlarının aslında çocukluk çağında atıldığını gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın bu yıl yayımladığı Obezite ile Mücadele ve Eylem Planı’na da değinen Özdemir, ailelerin bu süreçte kilit role sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu eylem planında özellikle ailelerin bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması merkezi bir öneme sahip. Çocuk bu yolculuğu tek başına yürütemez. Neyi görürse onu örnek alır. Bu nedenle aile içinde atılan küçük adımlar bile uzun vadede çocukların kalbini koruyan güçlü bir kalkana dönüşür" diye konuştu.

Özdemir, ailelere yönelik de şu uyarılarda bulundu:

"Şekerli içeceklerin evden kaldırılması, paketli atıştırmalıkların tüketilmemesi, noodle ve enerji içeceği gibi ürünlerden uzak durulması, sofrada sebze ve doğal gıdaların artırılması, ekran süresinin azaltılması ve her gün en az bir saat fiziksel aktivite sağlanması, çocukların metabolik ve kalp-damar sağlığı üzerinde son derece güçlü koruyucu etkilere sahiptir. Erken dönemde yapılacak müdahaleler, ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek pek çok ciddi sorunun önüne geçebilir."