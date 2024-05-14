Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlarımızın kurban ibadetini yerine getirirken kurban kesimini dini vecibelere uygun ve bilinçli bir şekilde yapmaları için İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 20 saatlik kurban kesim elemanı kursu açılacak. Bu kursta iş güvenliği kurban kesiminin İslamiyet’teki yeri önemi ve kurban kesimi alanında eğitimler verilecek. Başvurular İnegöl halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün resmi web sitesinden ya da İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılabilir."

Kaynak: Haber merkezi