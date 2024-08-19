Tüm Türkiye'deki köprü ve otoyollarda kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ücretlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Nisan ayında yüzde 75 oranında bir artış yapılan HGS geçiş ücretlerine, akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle şimdi de yüzde 40 oranında bir zam getirildi. Bu yeni tarife, bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.

HGS kullanıcıları için belirlenen otomatik yükleme tutarları da bu artıştan etkilendi. Bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifeyle birlikte, HGS otomatik yükleme alt limiti 245 TL olarak belirlendi. Bu değişiklik, özellikle köprü ve otoyolları sıkça kullanan sürücüler için önemli bir etki yaratacak.

HGS geçiş ücretlerindeki artışlar, sürücüler arasında rahatsızlığa yol açtı. Günlük uzun mesafeler kateden ve sıkça köprü ile otoyol kullanan vatandaşlar, bu zamların bütçelerine önemli bir yük getirdiğini ifade ediyor. Artan maliyetler, özellikle trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlarda sürücülerin alternatif yollar aramasına neden oldu.