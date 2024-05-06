Bozüyük’te gelenek ve göreneklerin yok olmasını önlemek ve insanları bir araya getirerek birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen Geleneksel Hıdırellez Şenliği, Aksutekke köyünde yapıldı.

Her yıl 6 Mayıs tarihinde düzenlenerek geleneksel hale gelen ve Aksutekke köyü okul bahçesinde yapılan Hıdırellez Şenliği’ne Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, davetliler ve köy sakinleri katıldı. Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki CHP İl Başkanı Ali Özdemir, İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, İl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte şenlik alanındaki tüm masaları ziyaret ederek selamladı. Davetlilerle sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, Hıdırellez Bayramı’nı kutlayarak, “Baharın müjdecisi, bereketin simgesi Hıdırellez’in memleketimize sağlık, bolluk, bereket ve huzur dolu günler getirmesini diliyorum” dedi.

Köy muhtarı Zekai Özkan, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, “Köyümüzde her yıl geleneksel olarak 6 Mayıs tarihinde kutladığımız ve yıllardır süregelen geleneğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Şenlikte vatandaşlar eğlenceli yarışmalara katılarak ve oyunlar oynayarak baharın gelişini kutladı. Misafirlere yemek ikramının da yapıldığı etkinlikte protokol üyeleri halat çekme yarışına katıldı.