Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmekte olan Vistara Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak, Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı. İhbarın ardından hava sahası uçuşlara kapatıldı ve uçağın boşaltılması sağlandı. Bomba imha uzmanları uçakta arama yapıyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, durumu TRT Haber'e açıklayarak, Erzurum hava sahasının uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Çiftçi, havada bomba ihbarı yapılmasının ardından uçağın öncelikle Ordu Havaalanı'na yönlendirildiğini, ancak buradaki tadilat nedeniyle Trabzon'a yönlendirildiğini, Trabzon'daki hava trafiğinin yoğun olması nedeniyle nihayetinde Erzurum'a iniş yaptığını belirtti.

Uçakta toplam 600 kişilik kapasite bulunurken, 247 yolcu olduğu öğrenildi. Uçağın acil inişinin ardından, havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcular tahliye edilirken, uçak kabin ve kargo bölümlerinde detaylı bir arama başlatıldı.

Vistara Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "Bombay-Frankfurt (BOM-FRA) sefer sayılı UK27 uçuşu, güvenlik nedeniyle Türkiye'nin Erzurum havalimanına yönlendirildi ve saat 17.05'te güvenli bir şekilde indi" denildi.