Salı günü CHP’nin Meclis grup toplantısında yeni parti startını veren Özgür Özel, dün olağanüstü kurultayının toplanması için imza veren 74 il başkanı ve 7 ili temsilen bazı yöneticilerle görüştü. Özel, toplantıya ilişkin “Bugün Türkiye’de bir ‘yeni’ kuruluyor. Bu ‘yeni’ ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy yerelden kuruluyor. Yeni parti, milletvekillerimiz tarafından önümüzdeki günlerde kurulacak. Son derece keyifli bir toplantıdan sonra hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz. Çok yakında Meclis’te göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Özel “Partinin teknik kuruluşunu milletvekilleriyle birlikte yapıyoruz. Siyasi kuruluşunu milletle ağustos, eylül ayında yapacağız o kuruluşla hep birlikte partimize katılacağız” dedi. Özel, kaç milletvekilinin istifa edeceğine ilişkin ise “Cuma ya da pazartesiyi görelim” diye konuştu.

81 İLDE ÖRGÜTLENME TALİMATI

Özgür Özel, kurmaylarına yeni partinin bir ay içinde 81 ilde teşkilatlanması talimatını verdi. Ağustos sonuna kadar örgütlenme çalışmalarının tamamlanarak seçim hazırlıklarına başlanması planlandı. Genel Merkez tarafından görevden alınan il başkanlarının faaliyetlerini sürdürmek amacıyla açtığı iletişim ofislerinin de yeni partinin il başkanlıklarına dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

BUGÜN İSTİFALARINI VERİYORLAR

Öte yandan Özel ve 90’ı aşkın milletvekili bugün TBMM’de kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantıda yeni partinin kuruluş dilekçesi imzalanıp kurucular kurulu listesi oluşturulacak. Özel ve arkadaşları toplantıda ayrıca CHP’den istifa ettiklerine ilişkin dilekçeleri hazırlayıp TBMM Başkanlığına sunacak.

FİNANSMAN AİDAT VE BAĞIŞLARDAN

Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin finansmanının nasıl sağlanacağı da merak konusu oldu. Partinin gelir kaynaklarının üye aidatları ile bağışlardan oluşacağı ifade edildi.

YENİ PARTİNİN RENKLERİ BELLİ OLDU

Nefes'te yer alan habere göre Özel ve arkadaşlarının kuracağı partinin adı 'Yeni Parti' olarak netleşme aşamasında. Partinin logosu üzerine çalışmaların devam ettiği, parti bayrağının da kırmızı ve beyaz renklerden oluşacağı ifade edildi. Logo üzerinde herhangi bir nesne, hayvan veya soyut bir sembolün kullanılmayacağı belirtildi. Partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na yetiştirilmesi için yarın işaret ediliyor, ancak tarihin sarkması halinde başvuru 27 Temmuz’da yapılacak.