Petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam olarak yansıdı. ABD-İran savaşında ateşkesin sağlandığı süreçte 70 dolara kadar gerileyen Brent petrol, bölgede gerilimin yeniden tırmanmasıyla 90 doların üzerine çıktı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıta son 16 günde 7 kez zam geldi.

AKARYAKITA ZAM ÜSTÜNE ZAM

Motorine 7 Temmuz'da 1 lira 31 kuruş, 10 Temmuz'da 3 lira 8 kuruş, 15 Temmuz'da benzine 1 lira 60 kuruş, 17 Temmuz'da da motorine 3 lira 90 kuruş, benzine 1 lira, 21 Temmuz tarihinde ise motorine 1 lira 12 kuruş zam geldi. Bugün ise benzinin fiyatı arttı.

BENZİN 70 LİRA SINIRINA DAYANDI

Benzinin litre fiyatı 23 Temmuz itibarıyla 1 lira 23 kuruş zamlandı. Zammın ardından benzinin litresi bazı şehirlerde 70 lira sınırına kadar çıktı. Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de benzin 69,60 liraya yükseldi. Kentte motorin ise 77.12 TL'den satılıyor.