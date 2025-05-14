Hindistan, içerik politikalarına ilişkin duyduğu endişeleri öne sürerek, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden Türk yayın kuruluşu TRT World’e erişim kısıtlaması getirdi.

Aynı kapsamda, Çin devletine ait medya organları olan Xinhua Haber Ajansı ile Global Times’ın hesapları da Hindistan’da engellenenler arasına katıldı.

Hindistan ile Pakistan arasındaki son dönemde artan gerilimde, Türkiye’nin Pakistan’a verdiği destek dikkat çekmişti. Türkiye, çatışmaların tırmandığı dönemde itidal çağrısı yapsa da, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Pakistan’a tam destek vereceğini açıklamıştı.