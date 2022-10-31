Cuma Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta bırakılan bisikletin çalınma anları saniye saniye yansıdı. Hırsızın rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, gece 02.00'da Cuma Mahallesi Kasımefendi caddesinde faaliyet gösteren işletmenin önünde meydana geldi. Sinan Y.'ye ait bisikleti fark eden hırsız, önce çevrede keşif yaptı. Ardından kilitli olmayan bisikleti ilk fırsatta çalarak kayıplara karıştı. Bisikletini bıraktığı yerde bulamayan Sinan Y., bisikletinin çalındığını güvenlik kamera kaydını izleyince anladı.