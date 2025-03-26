Tapu devri işlemleri, yeni düzenleme ile daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda uygulamaya konulan bu yenilik, hisseli tapuların devrini hızlandırarak bürokratik engelleri azaltmayı hedefliyor. Birden fazla hissedarın bulunduğu tapularda yaşanan zaman kaybı, artık daha pratik bir hale gelecek. Yeni düzenleme, Türkiye genelindeki 81 ilde geçerli olacak ve hisseli tapu sahiplerinin devir işlemlerini daha kısa sürede tamamlamalarına olanak sağlayacak.

ARTIK ANLAŞMA YETERLİ OLACAK

Yeni sistemle birlikte, miras kalan evin paylaşımı konusunda mirasçılar arasında anlaşma sağlanması mümkün hale geliyor. Mirasçılar, yazılı bir taksim sözleşmesi ile evin nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşmaya varırlarsa, ortaklık durumu sona erdirilebilecek. Ancak pratikte, mirasçılar genellikle evin paylaşımı konusunda uzlaşamıyor. Böyle bir durumda, mirasçılar arasındaki anlaşmazlık, sulh hukuk mahkemesinde açılacak bir miras paylaşım davası ile çözülebilir.

Tapuda Miras İntikali İçin Gerekli Belgeler

Miras yoluyla intikal etmek istenen taşınmaz malların tapu kayıtlarına işlenebilmesi için belirli belgelerin hazırlanması ve Tapu Müdürlüklerine ibraz edilmesi gerekmektedir. İşte tapuda miras intikali için gerekli olan belgeler:

Tapu Senedi: İntikali istenen taşınmaz mala ait tapu senedinin aslı. Eğer tapu senedi yoksa, taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirten belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı yeterlidir.

İntikali istenen taşınmaz mala ait tapu senedinin aslı. Eğer tapu senedi yoksa, taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirten belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı yeterlidir. Kimlik Belgesi: İntikal talebinde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaportu veya avukat kimliği ile T.C. Kimlik Numarası.

İntikal talebinde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaportu veya avukat kimliği ile T.C. Kimlik Numarası. Veraset Belgesi: Veraset ilamının aslı veya mahkeme ya da noter tarafından onaylanmış örneği.

Veraset ilamının aslı veya mahkeme ya da noter tarafından onaylanmış örneği. Fotoğraf: Tapu senedine yapıştırılmak üzere, talepte bulunan mirasçının ve intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. boyutlarında vesikalık fotoğraf.

Tapu senedine yapıştırılmak üzere, talepte bulunan mirasçının ve intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. boyutlarında vesikalık fotoğraf. Pul: Tebligat işlemleri için gerekli pul.

Tebligat işlemleri için gerekli pul. Vergi Ödeme Belgesi: Veraset ve İntikal Vergisinin ödendiğine dair belge (vergi dairesince tapu müdürlüğüne hitaben yazılan yazı).

Veraset ve İntikal Vergisinin ödendiğine dair belge (vergi dairesince tapu müdürlüğüne hitaben yazılan yazı). Emlak Vergisi Belgesi: Eğer taşınmaz mesken ise, ilgili belediyeden alınacak emlak vergisinin ödendiğine dair belge.

Bu belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlanıp, ilgili Tapu Müdürlüğüne başvurulması, miras yoluyla intikal işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Süreçle ilgili daha fazla bilgi almak için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesini ya da bağlı bulunduğunuz Tapu Müdürlüğünü ziyaret edebilirsiniz.