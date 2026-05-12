TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Anadolu Ajansı'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde "Spor Masası" programına konuk oldu. Hacıomanoğlu, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

HAKEM HATALARI

"Hakemler futbolu en sıcak karnı. Varlıklarını oturdukları makama borçlu olanlar, koltuktan kalkınca hiç oldukları için makam onlar için önemli. Kendileri 100 tane hata yapıyorlar, hakem kardeşimiz sahada 2 hata yapınca taraftarın desteğini arkasına almak için faturayı hakeme kes, günü kurtar. Futbolcular da 'Nasıl olsa başkan, faturayı hakemlere kesiyor' diyor. UEFA yetkilileriyle konuştuk. Avrupa'nın 5 büyük liginde hatalarda en sondayız.

Yayın geliri az, biz baltalıyoruz. İngiltere'de yayın geliri 6,5 milyar pound, düşen takıma mağdur olmasın diye 100 milyon pound veriyorlar. İngiltere'de olan hatalar burada olsa yer yerinden oynar. Avrupa'nın 5 büyük liginde en iyi durumdayız. Bahis soruşturması yaptık, hakemlerin 3'te 1'i gitti. Bu sadece TFF'nin sorunu değil, herkesin yardımcı olması lazım. İngiltere'de maçlardan sonra 5-10 dakika yorum yapıyorlar. Bizde hakem yorumu saatlerce sürüyor. Türk futboluna hizmet edeceklerse kendi sicillerini ekrana koysunlar. Onlar içinde talimatla 5-0, 6-0, 7-0 maç bitirenler var. Taviz vermeyeceğiz. Maçların sahada kazanılmasını istiyoruz."

DÜNYA KUPASI'NDA TÜRK HAKEM OLMAMASI

"Süleyman Demirel'in bir sözü vardı; 'Benzin vardı da biz mi içtik?' diye. Bir tane elit hakem var; Halil Umut Meler. Onun da nahoş olmayan olaydan dolayı dengesi bozuldu, yeni kendine geldi. Bu bizim yönetim süremizin sporunu değil. Avrupa bölgesinden 12 hakem gitti. Şampiyonlar Ligi finalini yöneten hakem de Dünya Kupası'nda yok. 'Turnuvada neden Türk hakem yok?' sorusunun faturasını kimse bana kesemez. Ligin kaderini hakemler, belirlemedi, eskiden belirliyordu."

YABANCI HAKEM TARTIŞMASI

"Yabancı hakem 1 sefere mahsustu. Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde, yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun ki?"

YABANCI OYUNCU KURALI

"Yabancı kuralında seneye değişiklik yok. 14 yabancıda genç oyuncu sayısı 2'ydi, 4'e çıktı. Onu geçen seneden ilan etmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz. Bir değişiklik olmayacak. Hatta onu daha nitelikli hale getirmek lazım. Çalışıyoruz. Her istediğiniz oyuncuyu İngiltere'ye götürebiliyor musunuz? Bu kriterlere çalışıyoruz, hayata geçireceğiz."

BAHİS SORUŞTURMASI

"Hakemlerin de 3'te 1'i gitti. Yapılması gerekiyordu. Yıllarca bunun mücadelesini verdim. Futboldaki kirliliğin evveliyatını biliyorum. Ankara Belediye-Nazilli maçında sıkıntı vardı. Beraberlik işlerine yarıyordu. İki takımın da oyuncusu, malzemecisi, yöneticisi beraberliğe bahis oynamış. 'Kontrol edelim' dedik, Bakanlığa yazdık, operasyona başladık. Sulandırmak isteyenler farklı yere çekiyor. Kendi başımıza isim belirleyip insanları sevk etmiyoruz. Bakanlığa müracaat ediyoruz, bakanlık bahis şirketlerinden verileri alıyor, biz de çözümünü yapıyoruz. Bu konuyu TFF'de 3 kişiye zimmetledim. Hukuk İşleri bile sevkten bir gün önce öğreniyor. Yöneticilere sıra geldi. Önümüzdeki hafta, yöneticilerle ilgili veriler gelecek. 7 bin küsür yönetici var, 5 yıl içinde yapan ve ayrılan. Bize geldikten sonra 1-1.5 ay sürer. Süreç bitmedi. Hatta 'Üzerine gidemiyor diyenler' de var. Bunu zaten biz başlattık."

"UEFA VE FIFA'NIN HABERİ OLURSA UZUN SÜRE ASKIYA ALIRLAR"

"Anayasa Mahkemesi, Tahkim Kurulu kararları adil olmadığına hükmetti, meclise yasa değişikliği için 9 ay süre verdi. PFDK'nin de, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun da bağımsız olamadığına karar verildi. Sebebi de TFF'nin kurulları ataması. Siz meclisi beklemeden adım atacak mısınız?"

Cevap: Daha önce Tahkim Kurulu, seçimle geliyordu. Bu konu, Haziran'ın 7-8'inde Mali Genel Kurul'da gündeme gelecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı ile görüştüm. Raporda çok atıflar var. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söyledim; 'Onlardan UEFA ve FIFA'nın haberi olursa bizi uzun süre askıya alırlar'. Spor olarak UEFA ve FIFA'ya bağlısın. O kadar fazla içine girmeyeceksin. Kamu kuruluşu gibi gösterilmeye çalışılan ibareler var. Kamu kuruluşu hüviyeti biçmeye çalışıyorlar, tehlikeli kelime. TFF özerktir, UEFA ve FIFA'ya bağlıdır. Kamu tüzel kişiliği gibi gösterirsen diğer federasyonlar gibi, o zaman bağlı olduğunuz kurumlar size 'dur' der."

MONTELLA'NIN TÜRK VATANDAŞLIĞI

"Diyemezsiniz ki biz geldik ve bu başarı oldu. Eski yönetimlerin, eski teknik direktörlerin milli takım yapılanmasıyla ilgili katkıları var ama ben Montella hocayı ayrı tutuyorum. Çok güzel bir hava var. Oyuncular ona 'ağabey' gibi bakıyor. Sevgi saygı var. Aile ortamı varsa yetenek de var, Allah nazardan saklasın, sakatlık olmasın. Yetenek ve aile olunca istikrar da varsa başarı peşinden geliyor. Oyuncu kardeşlerimiz en büyük katkıyı sağladı. Başrol Montella'nın. İtalya elenince 'Üzülme, ABD'ye bir İtalyan yeter' dedim. Bana 'İtalyan değilim Türk'üm, yanlış konuşuyorsun' dedi. Türk vatandaşlığıyla ilgili görüşmelere başladık. İnşallah Dünya Kupası'na kadar hallolacak. Ben isterim ki Of nüfüsuna kayıtlı olsun. Napoli'de insanlar Karadenizli gibi."

"GRUPTAN LİDER ÇIKARIZ"

"İspanya ile finalde karşılaşıp rövanşı almak istiyoruz, alacağımıza inanıyorum. İspanya ile çok iyi dostluğumuz var siyasi, spor olarak. Ben İspanya federasyon başkanını görünce kardeşimi görmüş gibi oluyorum. Infantino eski dostum. Kura çekildiği zaman soru işaretiydik. Espri yaptım 'Şu 3 takımı ver, rahat gruptan çıkalım' dedim. Biz o gruptan lider çıkarız. Lider bitiren San Francisco'ya gidecek. biz orayı gideriz. İnancımız Dünya Kupası'nda şampiyonluk."

"İSRAİL'E RANDEVU VERMEDİK"

"Dünya Kupası'na İsrail katılsaydı ilk İspanya açıkladı, 'Katılmayacağız' diye. Her platformda söylüyoruz. İsrail federasyon başkanı defalarca randevu istedi, vermedik. Biz Cumhurbaşkanımızın izinden gidiyoruz. Biz zalimin zulmüne maruz kalan herkesin yanındayız. Rusya'yı 1 haftada tüm organizasyonlardan attılar, orada din, dil, mezhep, cami, havra, kilise, çoluk çocuk demeyen zalimliği görüyoruz. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var."

HAKAN VE ARDA'NIN SAKATLIĞI

"Dünya Kupası'yla ilgili bir sorunları yok. Arda'nın sorunu yok, Hakan da iyileşmek üzere. A Milli Takım'ın kadrosunu hoca yapıyor, saygı duyuyoruz çünkü onun işi o. Çocuklar hakikaten seviyor birbirini. 'Samet niye alınıyor?' deniyor. Ağabeylik yapıyor. Oradaki faydasını görseniz. Hocanın inandığı bir şablon var. Kardeşlik duygusunu, kolej havasını yakalamış. O kadroyla devam ediyor. Saygı duymak lazım."