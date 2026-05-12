Siyaset gündeminde günlerdir konuşulan transfer iddiası bugün netlik kazanıyor. Dün CHP’den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye geçiyor.

ROZET TAKACAK

Öğle saatlerinde AK Parti Genel Merkezi’ne gelen Köksal’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında saat 16.00’da yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda partiye resmen katılması bekleniyor. Köksal’a rozeti ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takması bekleniyor.

CHP DİSİPLİNE SEVK ETMİŞTİ

CHP Genel Merkezi’nde dün yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verilmişti.

Parti sözcüsü Zeynel Emre, toplantı sonrası "Genel başkanımızın telefonu dahil telefonlara çıkmaması, kapatması, hiçbir habere cevap vermemesi, bu kadar partiyi kamuoyunda tartışması, bütün bunlar karşısında bunun bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik." ifadelerini kullanmıştı.

KÖKSAL TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

CHP lideri Özgür Özel'in kendisini tehdit ettiğini, hakaretlerde bulunduğunu söyleyen Köksal, dün akşam katıldığı yayında "AK Parti'ye katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı. Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. 5-6 ay önce AK Parti’ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel ‘5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim’ yazdı. ‘Seni affetmem için bana yalvaracaksın’ dedi" şeklinde konuşmuştu.