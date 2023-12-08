Bilecik’in Bozüyük ilçesinde arkadaşıyla birlikte 10 yıl önce hobi amaçlı yetiştirmeye başladıkları muhabbet kuşlarının bakımlarını özen göstererek yapıyorlar.

Normallerinden üç kat büyük olan Show Jumbo cinsi muhabbet kuşları Türkiye’de pek fazla olmasa da, İngiltere ve Hollanda da sıkça göründüğünü belirten Ahmet Civer, bu kuşların çok hareketli, oyuncu ve neşeli olduklarını söyledi.

Önümüzdeki sezon, kuşların yarışlarda dereceye girmelerini amaçladıkların ifade eden Civer, şöyle konuştu, “Yaklaşık 10 yıldır arkadaşım Mehmet ile birlikte kuş üretimiyle ilgileniyoruz. Show jumbo cinsi muhabbet kuşları ve forpus cinsi papağın üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz kuşlarımızın ayaklarına kendi isim bileziklerimizi takıyoruz. Ürettiğimiz bu muhabbet kuşu ve papağanları önümüzdeki sezon yarışlara koyup dereceler almak hedefimiz. Kuşlarımız petshoplardaki yerli muhabbet kuşlarının yaklaşık 3-4 kat büyüklüğünde show jumbo ırkıdır. Bu kuşları normal muhabbet kuşları sanıp bakanlar iri olduklarını görünce şaşırıyorlar. Ayırca bu kuşlar, normal muhabbet kuşlarından daha pahalı” dedi.