Kocaeli’nin Gebze ilçesinde horoz dövüştürüp bahis oynadıkları belirlenen 35 kişiye jandarma ekiplerince 224 bin 875 lira idari para cezası uygulandı. 12 horoz ise Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na yönelik önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Bu kapsamda bir şahsın horoz dövüşü yaptırdığı tespit edildi. Horoz dövüştürülen alandaki kontrolde 12 horozun dövüştürüldüğü, 35 kişinin de dövüşü izleyip, bahis oynadığı belirlendi. 35 kişiye toplam 224 bin 875 lira idari para cezası kesildi. Olay yerinde ele geçirilen 12 horoz ise Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.