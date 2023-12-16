Dünyanın en büyük konaklama paylaşım platformlarından Airbnb, online satış ve kanal yönetim platformu HotelRunner ile güçlerini birleştirdi. Bu iş birliği, tesislere odalarını Airbnb üzerinden satışa sunarak misafir potansiyellerini hızlı bir şekilde artırma fırsatını sunuyor.

Küresel çapta yapılan bu iş ortaklığı ile HotelRunner kullanan tesisler, tek bir ara yüz üzerinden Airbnb platformuna hızlı ve iki yönlü olarak bağlanma, içerik yükleme, fiyat ve müsaitlik güncelleme, gerçek zamanlı rezervasyon alma imkanlarına sahip olacak. Airbnb’nin konaklama standartlarına uyumlu olan tesisler, herhangi bir ek işlem yapmalarına gerek kalmadan HotelRunner üzerinden odalarını otomatik olarak Airbnb üzerinden pazarlayabilecekler.

HotelRunner İş Ortakları Başarı Direktörü Rıza Kaynak, “Üst düzey teknolojik altyapıya kavuşturduğumuz konaklama tesislerine tüm dünyadan yeni satış kanalları yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda küresel olarak stratejik iş birliği yaptığımız Airbnb, küçük ve butik oteller başta olmak üzere tüm tesislerin gelirlerini yükseltebilmeleri yolunda en önemli satış kanallarından biri olacak.” dedi.

“150 milyondan fazla kişinin kullandığı ve 640.000’den fazla tesisin kayıtlı olduğu Airbnb platformu, her gün milyonlarca misafire ulaşma ve gelirlerini artırma potansiyeli açısından otellerimiz için mükemmel bir satış kanalı konumunda.” diyen Rıza Kaynak, bu yenilikçi teknoloji çözümünden ve stratejik ortaklıktan faydalanarak Airbnb’de yer alma fırsatına sahip olmak için tesislerin, HotelRunner üyesi olmalarının yeterli olduğunu belirtti.

HotelRunner, küçük ve butik otellerden pansiyonlara, hostel konaklama yerlerinden kurumsal ve zincir otellere, 193 ülkeden 48.000’den fazla tesisi bünyesinde bulunduruyor. Airbnb ile yapılan iş birliği sayesinde HotelRunner kullanan tesisler dünyanın dört bir yanından geniş misafir kitlelerine sıra dışı konaklama deneyimleri sunmaya odaklanabilecekler.