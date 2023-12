İş birliği kapsamında, Odamax.com tüm dünyada binlerce tesise HotelRunner aracılığıyla ulaşıp direkt kontrat yapabilecek, HotelRunner’da aktif olan tesisler de Odamax.com üzerindeki müsaitlik, fiyat ve rezervasyonlarının yönetimini anlık olarak gerçekleştirerek online satışlarını artıracak.

Yenilikleri ve yatırımlarıyla Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada hızlı büyümesini sürdüren dijital satış ağı HotelRunner ve Türkiye’nin uluslararası online rezervasyon platformu Odamax.com, tüm dünyadan binlerce tesisi, seyahatçiler için kolayca ulaşılabilir kılma hedefiyle güçlerini birleştirdi.

2016 yılında temelleri atılan stratejik iş birliğinin ilk adımı olarak Odamax.com altyapısı HotelRunner kanal yönetim altyapısına entegre edildi ve binlerce otelin kesintisiz ve sorunsuz çalışabilmesi için ortak teknik çalışmalarla güçlendirildi. HotelRunner dijital satış ağı aracılığıyla 2017 yılı başından itibaren tüm Türkiye’den 2190 tesisle etkileşime geçildi ve 855 tesis direkt kontratlanarak Odamax.com’a bağlandı. Odamax.com üzerindeki müsaitliklerini, fiyatlarını ve kampanyalarını anlık olarak güncelleyebilen yüzlerce tesis, Odamax.com’dan aldıkları rezervasyonları da HotelRunner üzerinden yönetebilir hale geldi.

Bugün duyurulan güç birliği ile Odamax.com, Türkiye’ye ek olarak 192 ülkedeki tesislere de HotelRunner aracılığıyla dijital ortamda ulaşarak tesislerle direkt kontrat, gerçek zamanlı fiyat ve müsaitlik alışverişi yapacak. İş birliği kapsamında, 2018 yılında 5,000’den fazla tesisin Odamax.com’a bağlanarak satışlarını artırması hedefleniyor.

HotelRunner iş birliği ile sadece entegrasyon değil aynı zamanda Türkiye ve dünyadan binlerce tesisi dijital ortamda kontratlayabilme imkanı elde ettiklerini belirten Odamax.com yöneticisi Arzu Topuzdağ şunları ifade etti: “Türkiye’nin küresel online rezervasyon platformu olarak en büyük hedefimiz Türkiye ve dünya genelinde binlerce tesisi seyahatçiler için ulaşılabilir kılmak. Aynı zamanda tesislerin misafirlerle anlık bilgi paylaşımını sağlayarak otellerdeki doluluk oranlarını ciddi oranda artırmayı hedefliyoruz. Bu sebeplerle HotelRunner ile yaptığımız stratejik ortaklığa çok önem veriyoruz”.

Odamax.com ile gerçekleştirdikleri güç birliği üzerine konuşan HotelRunner Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Beklen, “Sektörün dinamik ve yenilikçi firmaları olarak küresel çapta bir birlikteliğe imza attık. Tesislerimize, dijital ortamda Odamax.com ile iletişim kurulması, direkt kontrat süreçlerinin hızlandırılması ve hızlıca satışa başlayabilmeleri için aktif destek vereceğiz. Hedefimiz tüm dünyadaki konaklama tesislerinin online ortama taşınmasını hızlandırmak. Bu hedef kapsamında Türkiye’de de yatırımlarımıza devam ediyoruz. İstanbul ve İzmir ofislerimize ek olarak 2018 yılında açılacak Antalya ofisimiz aracılığıyla da tesislerimize ve iş ortaklarımıza birlikte büyüme amacıyla gerekli desteği sağlayacağız.” dedi.

HotelRunner ve Odamax.com yaptıkları stratejik iş birliğini 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacak Travel Turkey İzmir fuarındaki kendi standlarında sektöre tanıtacak.

HotelRunner Hakkında:

HotelRunner, 2011 yılının son çeyreğinde kurulan ve turizm sektörüne özel olarak geliştirdiği dijital satış ağı ve kanal yönetim platformu ile 193 ülkede 39.000’den fazla otel ve 150’den fazla turizm acentesinin online ortamda buluşmalarını sağlayan yenilikçi bir teknoloji şirketidir. Ortakları arasında uluslararası yatırım fonları da bulunan şirket, aynı zamanda TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenmektedir. ETS, Odamax.com, TatilSepeti.com, Setur, Gezinomi, Neredekal.com gibi Türkiye’nin önde gelen seyahat platformlarının tercih edilen iş ortağı olan HotelRunner, aynı zamanda Booking.com Tercih Edilen IT Sağlayıcısı, TripAdvisor TripConnect Premium, Oracle Gold, Skyscanner ve Google iş ortağıdır.

Odamax.com Hakkında:

Bir Etstur markası olan Odamax.com, kullanıcılara dünyanın her yerinden 200 bine yakın tesis için online rezervasyon hizmeti sunmayı hedefleyen dijital bir platformdur. Türkiye ve dünya genelinde binlerce tesisi, kullanıcılar için ulaşılabilir kılan Odamax.com, ister tatil ister iş amaçlı tüm seyahatlerde, konaklama ihtiyacını karşılamaya yönelik sayısız seçenek sunuyor. Zincir oteller ve tesislerin yanı sıra butik otel, apart, pansiyon gibi pek çok konaklama alternatifi sunan Odamax.com, her geçen gün artan tesis çeşitliliği ile online otel rezervasyonu alanında zengin bir kaynak niteliği taşıyor. Şu anda Türkçe ve İngilizce olarak hizmet veren Odamax.com, ilerleyen dönemlerde farklı dil seçenekleri ile de zenginleşecek.