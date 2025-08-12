Kocaeli Gölcük Belediyesi, Yukarı Değirmendere’de meydana gelen toprak kayması sonrasında gerekli tedbirleri alarak alanda taş duvar yapımına başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük'e bağlı Yukarı Değirmendere Mahallesi'nde, bir hafriyat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması, Gölcük Belediyesi ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayın ilk anından itibaren bölgede incelemeler yapan ekipler, yaşanabilecek daha büyük riskleri önlemek için gerekli adımları hızla attı.

İLGİLİ KURUMLAR KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Yapılan çalışma ile yağış riskine karşı, kayma yaşanan alana branda serilerek zeminin yumuşaması engellendi. Gölcük Belediyesi ekipleri, hem mal sahibi ve müteahhit ile hem de ilgili kurumlarla ivedilikle görüşmeler yaparak kalıcı bir çözüm için harekete geçti. İSU ve İZGAZ ile yapılan koordinasyon sonucunda, bölgedeki altyapı hatlarında da gerekli önlemler alındı. Ayrıca; çökmeye sebebiyet veren yapı denetim firması, mal sahibi ve müteahhit hakkında gerekli uyarı yazıları da düzenlendi.

TAŞ DUVAR ÇALIŞMASI BAŞLADI

Gölcük Belediyesi çalışmalarında son olarak; bölgedeki riskin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla toprak kayması olan alanda taş duvar yapımına başlandı. Taş duvar tamamlandığında zemindeki çökme riski önlenerek bölgenin güvenliği sağlanmış olacak.