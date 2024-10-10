Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında terörle mücadele başta olmak üzere hudutlarda da operasyonların başarılı şekilde sürdürüldüğü kaydedildi. Son bir haftada 42 teröristin etkisiz hale getirildiği, hudutlarda ise 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 349 şahsın yakalandığı duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Ateş Serbest 2024 Faaliyeti Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla Polatlı’daki General Nahit Şenoğul Atış Sahası'nda gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, kesintisiz şekilde ve kararlılıkla uygulanan terörü kaynağında yok etme stratejisi ile son bir haftada 42, yıl başından bu yana ise bin 113'ü Irak'ın, bin 36'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplamda 2 bin 149 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

OPERASYON BÖLGELERİNDE SON BİR HAFTADA 42 TERÖRİST ETKİSİZ!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Yıldırım Operasyon bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında; çok sayıda silah ve mühimmat ile muhtelif yaşam, sıhhiye malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiğini kaydeden Tuğamiral Aktürk, Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini belirterek, "Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla 9 Ekim 2019’da başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın 5’inci yıl dönümünde, canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Bu arada yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarda ise son bir hafta içerisinde, 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahsın yakalandığını, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 679 olduğu belirtildi. Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada engellenen bin 167 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 80 bin 802’ye ulaştığını belirterek, ayrıca son bir hafta içerisinde Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 103 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini vurguladı.