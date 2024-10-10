Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir hafta önce kaybolan 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu'nun arama çalışmaları devam ediyor. Ovaesemen Mahallesi'nde yaşayan Eroğlu, geçen hafta perşembe günü bakkaldan çıkarken güvenlik kameralarına yansıdı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine AFAD, Jandarma Asayiş, Komando Timleri ve KUMDAK ekipleri harekete geçti. 54 kişilik bir ekip, 13 araç, 2 dron ve 3 köpek ile bir haftadır bölgede arama yapıyor. Hassas burunlu iz köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda, dronlar ile köyün çevresi ve göl alanları detaylı bir şekilde taranıyor.

Kaynak: İha