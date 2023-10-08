Kültür ve sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ana destekçisi Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ kapsamında şehrin atmosferini değiştirmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Atatürk Kültür Merkezi’nin ana destekçisi Türk Telekom, festival kapsamında AKM’nin iç ve dış mekanlarında düzenlediği konserler, film gösterimleri ve çeşitli etkinliklerle İstanbullulara unutulmaz bir kültürel deneyim sunuyor.

Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde 30 Eylül’de Ekin Uzunlar konseriyle başlayan, film gösterimleriyle büyük beğeni toplayan, Göksel ve Ceza konserleriyle yükselen festival coşkusu Hülya Koçyiğit’in imza günü etkinliğiyle devam etti. Yeşilçam’ın sevilen ismi, 8 Ekim Pazar günü AKM’de yer alan Türk Telekom Lounge alanında sevenleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Hayranlarına imza dağıtan Hülya Koçyiğit, Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde Beyoğlu Güzeli filmini ziyaretçilerle birlikte izledi.

FESTİVAL COŞKUSU HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Festival, AKM’de yer alan Türk Telekom Ventures Girişimcilik merkezinde söyleşiler, ‘Anadolu’dan AKM’ye İnsan Manzaraları’ konseptli fotomaraton sergisi, konserler ve film gösterimleriyle sanatın kalbinde hız kesmeden sürüyor. Festival coşkusu artarak devam ederken AKM içinde yer alan Robot Cafe, kahve ikramlarıyla katılımcılara dijital deneyimler sunuyor.

Etkinlikler kapsamında konser programı ise şöyle:

13 Ekim 21.00: Gripin Konseri (Türk Telekom Açık Hava Sahnesi)

14 Ekim 20.30: Kolpa Konseri (Türk Telekom Açık Hava Sahnesi)

15 Ekim 20.30: Can Bonomo Konseri (Türk Telekom Açık Hava Sahnesi)