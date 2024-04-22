Bursa-Mudanya karayolunda kaldırımdaki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü, araçtaki 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Mudanya’dan Bursa istikametine giden 16 AF 044 plakalı otomobilin sürücüsü, yanından geçen bir aracın tekerleğinin patlamasıyla üzerine geldiğini görerek kaçmak isterken, direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırıma, daha sonra üst geçidin ayağına çarparak durabildi. Araç çarpma neticesinde hurdaya dönerken, içinde bulunan iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.