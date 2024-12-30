3 Mayıs 2021 tarihinde başlayan proje kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ederek yer test faaliyetleri sürüyor.

Akıncı üssünden kalkarak gökyüzü ile buluşan HÜRKUŞ, 20 dakikalık uçuşta 6 bin 500 feet irtifaya ve 140 knot hıza ulaştı.

Söz konusu uçuşa yönelik Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRKUŞ’un ilk uçuşunu izlemenin tarif edilemez bir gurur ve anlam dolu bir an olduğunu kaydederek, sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bu arada TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü'nün kızı tarafından çizilen resmin de bu uçakta yer alması da duygusal bir simgesi oldu.

Kaynak: igf