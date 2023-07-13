Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tartıştığı husumetlisinin evini kurşunlayan şahıs tutuklandı.

Olay, 12 Temmuz Çarşamba gece 02.30 sıralarında Fatih Mahallesi Dilmen Sokak’ta meydana gelmiş, O.A. isimli şahıs daha önce husumet yaşadığı M.A.’nın evine giderek binaya 5 el ateş etmiş, sonrasında olay yerinden kaçmıştı. M.A. ve apartmanda yaşayan diğer vatandaşlar durumdan şikayetçi olmuş, ekipler O.A.’nın peşine düşmüştü. Bir süre sonra gözaltına alınan O.A., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Tutuklanan O.A., cezaevine gönderildi.